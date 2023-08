Fondazione Vassallo | Statua per Angelo Vassallo a Ladispoli

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023)per, Dario: «L’azione e l’impegno per la legalità sviluppata dallainizia a germogliare attraverso i giovani. Le idee disono più vive e forti che mai»: unaper. Sarà inaugurata un’opera unica nel suo genere nel giardino di Viale Mediterraneo, a(Roma), intitolata al Sindaco Pescatore. La, in marmo travertino, raffiguraseduto, con il timone in mano e il capo leggermente girato, simbolo del suo impegno e della sua dedizione verso l’ambiente ...