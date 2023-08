Flamengo | Sampaoli sul caso Pedro | “Argomento chiuso | fa male ma bisogna andare avanti”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il tecnico del, Jorge, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo sull’Olimpica, archiviando definitivamente il, colpito da un pugno sferrato dal preparatore atletico Pablo Fernandez: “Ciò che ha fatto Pablo è deplorevole. E’ un compagno d’avventura, ma è giusto che abbia pagato per l’errore commesso, lasciando il club. Quello che è successo mi ha fatto molto, ma“.ha poi aggiunto: “Tutte le persone che lavorano con me alsono la mia gente.è la mia gente e devo proteggerlo, risolvendo ogni situazione interna., non ho altro da dire“. SportFace.

