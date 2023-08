Fisco | Rampelli Fdi | ‘comincia la rivoluzione dolce’

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Quella approvata oggi è una legge delega che dà mandato al governo di compiere ciò che in trent’anni i governi di centrosinistra non hanno mai fatto, e governi di centrodestra hanno fatto ma solo parzialmente. Ci vuole ancora un po’ di tempo prima che la riforma arrivi a compimento. Ma intanto ladolce di unamico degli italiani è iniziata. Quando questa riforma arriverà a compimento, finalmente gli italiani che lavorano e che producono, le famiglie e le partite Iva potranno festeggiare. E questa volta sì potremo dire di aver contribuito a eliminare lo Stato leviatano”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Fabio. L'articolo CalcioWeb.

