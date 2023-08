Fisco | ok a delega per la ' svolta' Resta il nodo coperture

(Di venerdì 4 agosto 2023) Via libera finale della Camera dei deputati in terza lettura al disegno di leggesulla riforma fiscale con 184 voti favorevoli 85 voti contrari. Il provvedimento, presentato il 23 marzo, è ...

"Con l' approvazione da parte del Parlamento del Disegno di leggesulla riforma fiscale si può avviare, concretamente, il percorso per giungere ad unpiù semplice, orientato alla crescita e a misura di piccole imprese". Questo il commento del Presidente ...Una parte importante dellaè riservata alla semplificazione dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso. Quanto alle procedure di accertamento, il nuovo...Lo ha detto alla Camera, nella dichiarazione di voto contraria allafiscale, la deputata del Movimento 5 stelle Enrica Alifano, componente della commissione Finanze.

Fisco, la Camera dei Deputati ha approvato la legge delega per la riforma fiscale. Ecco cosa prevede RaiNews

Grazie al governo Meloni, che ha compiuto un lavoro straordinario, il rapporto tra fisco e cittadini sarà più trasparente, più immediato e più vicino alle persone. La delega fiscale è un architrave ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Il via libera definitivo da parte dell’aula della Camera dei deputati alla cosiddetta delega fiscale è una buona notizia per gli italiani, per i lavoratori e per le imprese ...