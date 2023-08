Fisco | Magi-Della Vedova | ' ok due odg +Europa per abolire Iva su ricerca scientifica ed equità generazionale'

Senza contare che in commissione entrerà nel vivo l'esame degli emendamenti sul decreto. Con ... in particolare su un emendamento di Riccardo(+Europa) che regolamenta la maternità ...A breve si voterà un emendamento di Riccardoper autorizzare l'utero in affitto "solidale", ...a governare mettendo insieme una coalizione che va da Conte a Carlo Calenda - Sulle tasse e il,......è la conferenza stampa convocata da Elly Schlein per presentare la proposta dem sul. Andando ... raggiunto accordo tra le opposizioni, coda di polemiche con Calenda di RiccardoL'ideale ...

Fisco: Magi-Della Vedova, 'ok due odg +Europa per abolire Iva su ... Il Tirreno

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti che il governo abbia dato, nell’ambito dell’esame del dl Fiscale, parere favorevole a due ordini del giorno di +Europa: uno per abolire l’Iva sulla ...Negli ultimi giorni i partiti che si oppongono al governo Meloni si sono mostrati più volte divisi. Mercoledì 26 luglio il Senato ha bocciato la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle c ...