Fisco | Leo | prima tre aliquote poi flat tax ma con progressività

ha precisato, al riguardo, che il concordato preventivo biennale e la 'cooperative compliance' non sono "regali" per gli evasori ma costituiscono strumenti che si basano sulla conoscenza dei dati ...Lo ha affermato il viceministro dell'Economia, Maurizio, intervenendo in Aula alla Camera al termine della discussione generale sul provvedimento."Nessuno sovverte i principi cardine della ...Lo ha affermato il viceministro dell'Economia, Maurizio, chiudendo nell'Aula della Camera la discussione generale sul Ddl delega per la riforma fiscale. "Abbiamo lavorato - ha ricordato - su ...

Leo, fisco cambia volto, non si abbassa guardia su evasione - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 4 ago. (askanews) - Nelle imposte sui redditi 'le famose quattro aliquote rendono la vita difficile ai contribuenti. Vogliamo addolcire ...Il viceministro dell'economia in Aula alla Camera alla discussione generale sul provvedimento: la delega fiscale rappresenta una svolta nel ...