Fisco | Cattaneo Fi | ' approvazione delega fiscale ottimo risultato'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "L'di oggi dellaè davvero un. Forza Italia è protagonista di questa riforma insieme a tutta la maggioranza, una riforma che finalmente sostiene la crescita economica e mette nelle condizioni migliori chi ha voglia di fare e produrre. Nel segno dei valori del presidente Berlusconi abbiamo lavorato per affermare la nostra visione liberale. Tuteliamo i più fragili, supportiamo le famiglie, combattiamo l'evasione, creiamo un dialogo trae contribuente, scommettiamo sull'Italia del fare, che vuole mettersi in gioco". Lo dichiara Alessandro, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito.

Vogliamo azzerare il periodo storico in cui ilha avuto l'obiettivo di pervadere la vita ... Lo dichiara il deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia Alessandro. 'Oltre a ...Il riferimento è al "equo e amico" citato nel programma del centrodestra. Alla rottamazione delle cartelle apre oggi anche l'azzurro, mentre ieri anche il vicepremier e ministro Tajani ...Quanto alla contemporaneità con la delega fiscale, secondo'non c'è alcuna contraddizione perché la riforma punta a cambiare il rapporto trae contribuente con un cambio di rotta ...

