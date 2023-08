Fisco | Camera sospesa fino alle 11 35 | poi voto emendamenti al dl delega

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Dopo la discussione generale sul dl difiscale e l’intervento del viceministro al Mef, Maurizio Leo, laha sospeso i lavori11.35. Alla ripresa i deputati inizieranno a votare glial testo “con votazioni immediate”, come ha detto il presidente d’Aula, Giorgio Mulè. Il provvedimento è in terza lettura, dopo essere stato già approvato da Montecitorio e modificato poi dal Senato. L'articolo CalcioWeb.

Oggi l'Assemblea di Palazzo Madama approverà, con le modifiche apportate al testo durante l'iter in commissione, la riforma del, che passerà poi allaper la terza e definitiva lettura ......in Parlamento ormai ai titoli di coda (l'ultima cosa che avevano in comune erano i gruppi di...e Enrico Costa hanno annunciato un tour insieme in Italia da settembre 'per parlare die ...E quello di ieri, quando allail Governo accoglie l'ordine del giorno di Nicola Fratoianni ... per anni, la ghigliottina delsui redditi, che in Italia è pesante come un macigno. Ecco, io ...

Fisco, la riforma approda nell'Aula della Camera - Dirette e live ... Agenzia ANSA

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Dopo la discussione generale sul dl di delega fiscale e l’intervento del viceministro al Mef, Maurizio Leo, la Camera ha sospeso i lavori fino alle 11.35. Alla ripresa i ...Ora, già in settimana, si prospetta un'approvazione definitiva lampo alla Camera. Poi la palla passa al Governo per l'attuazione: 24 mesi per approvare i decreti delegati che dovranno definire il ...