... Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Chiara(deputata, capogruppo, Partito ... Accordi Internazionali, Decreti, Disastri, Fiducia, Finanziamenti,, Gestazione Per Altri, ...Ilsbaglia troppo spesso L'11,9% degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi ed Iva ... 'Noi di Art.1 votiamo compatti per Boccia ecome nuovi capigruppo, assolutamente sì'. Arturo ...... smontandola pezzo per pezzo, come è normale faccia un partito dell'opposizione: 'aumenta le diseguaglianze' (Antonio Misiani), 'non affronta i problemi del' (Chiara), 'strizza l'occhio ...

Fisco: Braga (Pd), 'aumenta iniquità e sottrae risorse per i cittadini' Il Tirreno

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta sexta-feira que a campanha de cereais de inverno de 2022 foi a "pior de sempre", sendo que o ano agrícola 2021/2022 em Portugal continental ...