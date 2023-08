Fisco | Alifano M5s | ' non c' è nulla di più iniquo di questa delega'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Penso non ci siadi piùdi questo provvedimento. Il leit motiv è proprio l'iniquità. Dalla riduzione del numero degli scaglioni Irpef alla tendenza alla flat tax, credo non ci siadi più. Il viceministro Leo dice che gran parte degli operatori economici e dei tributaristi ha apprezzatoriforma, ma noi abbiamo ascoltato le audizioni dei vari osservatori: da Bankitalia alla Corte dei conti fino all'Fmi, che si è scagliato proprio contro la flat tax". Lo ha detto alla Camera, nella dichiarazione di voto contraria allafiscale, la deputata del Movimento 5 stelle Enrica, componente della commissione Finanze. "Come ha detto Bankitalia - ha spiegato poi l'esponente dei pentastellati -, la flat tax va ...