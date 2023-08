Finisce l' era Triay - Salazar | si divide la coppia d' oro da 23 titoli

... conquistando un totale di 23 titoli, 12 dei quali durante la scorsa stagione, un record senza precedenti nell'del World Padel Tour. E' partita in maniera differente questa stagione, nella quale ...L'azionepartita da un suo cross troppo forte chefinito dall'altra parte del campo. Nel ... - Insigne prova il tiro da fuori, chelargo alla destra. 15 p.t. - Bella azione del ...... perché sentita nell'immediatezza dei fatti non aveva indicato la presenza del fidanzato sul luogo dove siconsumata l'aggressione, ostacolando le indagini . Grazie per aver letto questo articolo.

Entra nel bar e picchia l'ex cognato Era in affidamento, finisce in cella LA NAZIONE

La minorchina gioca insieme a Marta Ortega dopo l'annuncio di Salazar di fermarsi per guarire da un problema a un gomito ...