Figc ufficializza ' l' Under 21 a Nunziata | Bollini vice - Mancini'

Carmine Nunziata è il nuovo tecnico della nazionale Under 21. Lo ha ufficializzato laal termine del consiglio federale: l'allenatore, già vice di Devis Mangia e Luigi Di Biagio negli anni passati, ha guidato l'Under 20 vice campione del mondo, sulla cui panchina ora siederà ...Il Settore Tecnico dellaha ufficializzato gli allenatori Uefa A abilitati dopo l'esame che ha chiuso il corso svolto a Coverciano dal 27 febbraio al 10 maggio . 110 su 110 per Paolo Troiani, bene anche Francesco ...È quanto si legge su una nota diffusa dal club amaranto e chela cessione del 100% ... Immediato il ricorso al Consiglio federale dellada parte deI club amaranto, che in un comunicato ...

