Figc | Gravina | “Il calcio ha un potenziale straordinario”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il ritorno ai livelli pre-pandemici del numero dei tesserati (1.4 milioni), con l’aumento a livello giovanile del 36%, un impatto socio-economico della pratica calcistica prodotto a beneficio del Sistema Paese stimabile in oltre 4,5 miliardi di euro, il patrimonio delle Nazionali giovanili testimoniato dai recenti risultati sportivi dell’Under 20 e dell’Under 19 e il terzo posto europeo dellaper ricavi commerciali derivanti dalle Nazionali. E sullo sfondo c’è una perdita aggregata del Sistemaprofessionistico pari a 1,4 miliardi di euro. Questo è il quadro che emerge dal tredicesimo Report, sviluppato dal Centro Studiin collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia. “Da questo ennesimo studio emerge chiaramente il...

...complesso che rappresenta il primo fattore di sviluppo in ambito sportivo e uno dei più rilevanti dal punto di vista sociale del nostro Paese' ha dichiarato il presidente dellaGabriele,...... come riporta il 13º report realizzato dal Centro Studiinsieme ad Arel e PWC. La perdita ... Così il presidente federale Gabriele, a Sky: "Da questo ennesimo studio emerge chiaramente il ...... che rappresenta il primo fattore di sviluppo in ambito sportivo e uno dei più rilevanti dal punto di vista sociale del nostro paese', ha dichiarato il presidente della, Gabriele. 'Tra i ...

Gravina (Figc): "Su Arabia serve intervento Fifa. Buffon obiettivo per la Nazionale" Sky Sport

“Qui siamo nell’area di competenza della Fifa ed è giusto che questa inizi ad individuare una serie di interventi che pongano un rimedio. Bisogna correre ai ripari perché c’è il rischio di una deflagr ...Due gol nel giro di pochi giorni a favore di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. E soprattutto a favore della nuova Sampdoria. Prima i mancati punti di penalizzazione da parte della Procura Federale ...