“Fiammata di caldo” Giuliacci non ci lascia scampo | torna l' anticiclone africano

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dopo il weekend fresco con tanta variabilità, nubifragi, temporali, flessione delle temperature e forte vento, parole che sanno più di autunno che di estate e di inizio di agosto, già domenica 6 agosto il ciclone lascerà l'Italia per far posto all'. I nuovi aggiornamenti meteo sulla seconda settimana di agosto sono forniti dal colonnello Mario: “Inizialmente ci saranno temperature piacevoli, in linea con le medie. Avremo una fase tipicamente estiva ma senza eccessi. Da lunedì 7 agosto cominceranno ad arrivare sul Mediterraneo contributi sub-tropicali di origine africana. Di conseguenza avremo un aumento dei valori termici che si sentirà soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro Sud e sulle due Isole Maggiori con massime che potranno arrivare a 36°C tra mercoledì e venerdì. Nelle regioni settentrionali le massime saranno ...