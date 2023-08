Feyenoord-PSV Supecoppa d’Olanda | venerdì 04 agosto 2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 4 agosto 2023) I vincitori dell’Eredivisie 2022-23 e della Coppadella stessa stagione si sfidano in quella che in altri paesi, tra cui l’Italia, viene chiamata “Supercoppa”.contro PSV Eindhoven dunque, con ques’ultimo che ha vinto le ultime due edizioni: nel 2021 battendo 4-0 l’Ajax in finale e nel 2022 sempre contro lo stesso avversario ma con un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il grande calcio europeo inizia con l'assegnazione della Supercoppa stasera tra i campioni dele ilIl grande calcio europeo ...Buon quattro agosto amici, data troppo importante per me visto che compie venti anni mio figlio!gol/over 2,5 (quota 1,88) Paderborn - Osnabruck gol/over 2,5 (1,73) Hertha - Wehen ...Pronostici altre partite Oggi si assegna anche un trofeo, in Olanda infatti si gioca la finale di Supercoppa tra. Come capita spesso in estate, le migliori squadre olandesi vengono ...

Feyenoord-Psv, il pronostico della Supercoppa d'Olanda La Gazzetta dello Sport

I pronostici di venerdì 4 agosto: inizia la Championship inglese, in campo anche la Zweite Liga e c'è la finale di Supercoppa d'Olanda.In Olanda la stagione calcistica 2023/2024 parte al " De Kuip" di Rotterdam. Ad una settimana dall'inizio del campionato Feyenoord (vincitore dell'ultima edizione dell'Eredivisie) e Psv (campione per ...