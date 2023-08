Ferie d’agosto | boom di turisti in Italia

... rush finale poi. Autunno "caldo" da giustizia a Mes Camera e Senato dovrebbero chiudere i battenti per la pausatra lunedi 7 e martedi 8, per poi riprendere l'attività a ...I migliori look per aspettare leo per affrontare il ... Outfit di: 5 outfit eleganti da copiare X Studiato nei minimi ... Come vestirsi in ufficio'estate 20 look guarda le foto Leggi ......di poter godere solo di periodi limitati e prestabiliti di, ...posto ma - nota Coldiretti - recuperano terreno anche le città'... Proprio il mese diè scelto da oltre un italiano su due (53%...

Ferie d'agosto, 16 milioni in vacanza: spesa di 14 miliardi Sky Tg24