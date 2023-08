Federica Nargi straripante | il costume non la contiene

(Di venerdì 4 agosto 2023)continua a godersi le sue vacanze spagnole, mentre i fan continuano ad ammirare la sua bellezza: in bikini è incontenibile. Nata a Roma il 5 febbraio 1990,è una modella, showgirl e conduttrice televisiva italiana. Dopo aver frequentato sin dall’infanzia una scuola di danza ed aver partecipato a vari concorsi di bellezza, nel 2007 si classificò all’undicesimo posto nel concorso di Miss Italia dopo aver vinto, prima la fascia di Miss Roma, e poi il titolo nazionale di Miss Cotonella. Un anno dopo, nell’estate del 2008 laha partecipato, nella categoria more, a Veline su Canale 5, vincendo la finale in coppia con la bionda Costanza Caracciolo, attuale moglie di Christian Vieri. Le due showgirl citate furono le veline di Striscia la notizia per quattro edizioni ...

invece ha rinnovato il suo sodalizio con Goldenpoint e anche quest'anno è testimonial per il nuovo beachwear. La ex velina sfoggia le curve con il consueto mix di grazia, positività e ...versione 'leone' sui social: il bikini è minuscoli e i fan non riescono a trattenere la loro ammirazioneImpossibile non restare estasiati davanti alla sua bellezza.è in ...Coppia di Uomini e Donne pronta per tornare protagonista su Canale5: le ultime novità Sta trascorrendo le vacanze estive a Formentera, Ida Platano , in un posto popolato da vip come. ...

Belen e Cecilia Rodriguez, Madalina Ghenea, Elisabetta Canalis, le vip in pose sexy sfoggiano le curve e i nuovi costumi. Guarda le foto.Abbronzatura dorata al punto giusto, fisico ultra tonico, costume due pezzi rosso scuro e treccine in stile afro. Ecco come si presenta in spiaggia a Formentera l'ex velina mora Federica Nargi, moglie ...