ROMA - L'arrivo di un campione del Mondo non può non suscitare grande attesa. Se poi parliamo di Leo, sbarcato a Miami con il suo carico di palloni d'oro, risulta evidente che il calcio in Florida ha vissuto un vero e proprio sconvolgimento. Al momento l'interesse per l'asso argentino è al top,...Napoli scoppia di passione per la sua squadra, e la campagna abbonamenti che parte oggi a mezzogiorno è una vera e propria gara, corsa ad accaparrarsi i certamente troppo pochi tagliandia ...

Febbre Messi a Miami ma non c'è mai il tutto esaurito: il motivo è sorprendente Corriere dello Sport

In Florida interesse ai massimi livelli per l'arrivo dell'asso argentino. Ma la sua presenza potrebbe non influenzare il numero di tagliandi venduti. L'analisi in dettaglio ...L'allenatore Gigi Cagni, ha parlato a 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv. "Metto il Napoli, comunque, sempre davan ...