FC Zurigo vs Lugano – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilcercherà di ottenere tre vittorie di fila nella Super League svizzera questa settimana quando si recherà allo Stadion Letzigrund per affrontare l’FCsabato 5 agosto. I visitatori sono in testa al campionato dopo due partite con sei punti, mentre i padroni di casa sono anch’essi imbattuti, ma hanno ottenuto quattro punti, il che li fa arrivare alla partita al terzo posto. Il calcio di inizio di FCvsè previsto alle 20:30 Anteprima della partita FCvsa che punto sono le due squadre FCDopo un’attesa di 13 anni, l’FCha conquistato la Super League svizzera nella stagione 2021-22, ma non è riuscito a dare seguito alla scorsa stagione ed è rimasto senza vittorie nelle prime 13 ...