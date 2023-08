Fassino non si pente per il cedolino da 4 700 euro | «Non voglio aumenti ma l’antipolitica fa male al paese»

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il deputato Pd Pieroha mostrato in Aula alla Camera la sua busta paga da 4.700per sostenere che il suo non fosse uno stipendio d’oro. Anche se al calcolo manca qualche punto, lui dice che non si è pentito del gesto. Anche se gli è arrivato un richiamo dalla segretaria Elly Schlein. «Ho fatto un discorso di verità. Non ho detto nulla di eretico. Ho posto temi su cui è utile che tutti riflettano», dice in un’intervista a La Stampa. E ancora: «Ho solo ricordato che l’indennità che si percepisce è quella, non 10 o 12 mila». Ma un’autocritica la fa: «Forse c’è stata in me l’ingenuità di credere che si potesse ragionare di questi temi in modo razionale e pacato. Invece, come si è visto, non è possibile». Le indennità Poi aggiunge nel colloquio con Serena Riformato: «Io non ho mica detto che quella indennità debba ...