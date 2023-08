Fantacalcio | quali calciatori prendere in base agli allenatori

(Di venerdì 4 agosto 2023) Al, glispostano del tutto gli equilibri. Vediamo dunque insiemesaranno ipiù valorizzati nella prossima stagione. Ci sono alcune regole non scritte per fare una buona asta al. Innanzitutto si deve ragionare per slot. Facciamo un esempio: qualora la vostra lega fosse a 8 partecipanti, dovrete considerare i primi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Dal 3 agosto al via su Fantamagic.it la 21esima edizione del celebresulla Serie A, come partecipare eservizi trovare La Serie A si prepara a tornare in campo sabato 19 agosto dalle ore 18.30 con due partite: Empoli - Verona e Frosinone - Napoli. ...Moduli Mantra 2023 - 2024 per il: l'elenco completo Ecco l'elenco completo dei moduli per il Mantra per il2023 - 2024: 3 - 4 - 3: P; Dc, Dc, Dc; E, M/C, C, E; W/A, A/Pc, W/A. ...Incerti su quale 'Coppa' giocare quest'anno nella vostra LegaDate un'occhiata ad "... Ben si adatta sia alle leghe standard, per lepuò essere consigliabile una sola eliminazione a ...

Fantacalcio 2023-2024, i consigli per l'asta: chi prendere, chi evitare, i jolly con pochi crediti e le scommesse OA Sport

L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Consigli fantacalcio, PORTIERI: chi scegliere, chi evitare e la divisione in fasce.Ecco i portieri da prendere all'asta del fantacalcio se vuoi mantenere la porta imbattuta, soprattutto se le regole della tua lega prevedono un bonus clean sheetContentsEcco i portieri da prendere all ...