Fantacalcio 2023-2024 | i consigli per l’asta Pagelle calciomercato | scommesse e possibili sorprese

(Di venerdì 4 agosto 2023) La prima settimana del mese di agosto procede spedita e, di pari passo, l’avvicinamento all’esordio della Serie A. Anche ilè sempre più vicino al proprio inizio con le squadre che sono in fase di allestimento e i fantallenatori devono essere bravi a non sbagliare gli acquisti. Comprare a poco e azzeccare ogni scommessa ed il gioco è fatto. Più facile a dirsi che a farsi, certo, ma qualcheo potrà essere importante. ATALANTA – Attenzione a Bakker a centrocampo, quindi El Bilal nuovo terminale offensivo. Certezze: Scalvini in difesa, Koopmeiners a centrocampo e Maehle sugli esterni. BOLOGNA – Per il momento poche novità sotto le due Torri. Certezze: Posch, Orsolini e Arnautovic.: Beukema in difesa. CAGLIARI – Diversi volti nuovi per gli isolani. Tra le certezze ...

Calciomercato, come cambia la Serie A 2023/24: le probabili formazioni Fantacalcio ®

Infantino alla Fiorentina – La Fiorentina ha comunicato di aver ingaggiato, a titolo definitivo dal Rosario Central, Gino Infantino. Il centrocampista offensivo argentino, ma all’occorrenza anche este ...La scelta dei centrocampisti è altrettanto importante per i fantallenatori. Si può decidere di puntare su quelli che giocano in attacco o tra quelli affidabili, ma occhio ai low cost. L'evoluzione del ...