Fantacalcio 2023-2024 | i consigli per l’asta e chi acquistare ruolo per ruolo Come fare la squadra ideale

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ancora quindici giorni e poi sarà Serie A. La massima serie italiana sta per ritornare in campo: il digiuno estivo sta per essere interrotto. Mancano appena due settimane e un giorno e poi ci sarà il fischio d’inizio della prima giornata che si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 agosto. Il nuovo campionato regalerà certamente emozioni e le squadre durante tutto questo lungo periodo estivo si sono preparate al meglio per dare il massimo sin da subito. Non va però dimenticato che, parallelamente al torneo, ci sarà lo sparo d’avvio anche per il fantasy game più amato dagli italiani: il: IPERPORTIERI Già dalla prossima settimana, ...

Calciomagazine accompagna questa stagione/2024 con i suoi servizi utili per tutti quelli che giocano ale in particolare è di prezioso supporto a Fantamagic.it che si appresta a ...Tra 16 giorni prende il via la Serie A/2024. Tra trattative di mercato, studio delle probabili formazioni e analisi delle liste...dobbiamo ricordare che qualche allenatore non avrà a disposizione qualcuno causa squalifica. ...La Lega Serie A ha pubblicato le ' linee guida per l'assegnazione dei gol dubbi ', utili soprattutto in ottica. Andiamo dunque a scoprire il regolamento per la stagione/2024 e le linee guida che verranno adottate, in conformità ai criteri utilizzati da Fifa e Uefa, per stabilire l'autore di ...

Calciomercato, come cambia la Serie A 2023/24: le probabili formazioni Fantacalcio ®

La prima settimana del mese di agosto procede spedita e, di pari passo, l'avvicinamento all'esordio della Serie A 2023-2024. Anche il FantaCalcio è sempre più vicino al proprio inizio con le squadre c ...Poca spesa, ottima resa. Perché il fantallenatore deve essere anche un ottimo talent scout in grado di cogliere le giuste occasioni all’asta ...