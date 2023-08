Fabbian | volontà dell’Inter chiara nonostante Samardzic – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lazarsarà il prossimo acquisto, siamo vicini alla conclusione della trattativa con l’Udinese. Coinvolto Giovanni, su cui i nerazzurri hanno unaprecisa. RECOMPRA – Tutto si gioca su questa possibilità, ossia la recompra. L’Inter ha offerto in tutto un pacchetto da 25 milioni di euro all’Udinese per Lazar, contando però il cartellino di Giovanni. I nerazzurri non vogliono perderlo definitivamente, infatti l’idea è quella di concludere la trattativa proprio con un diritto di recompra fissato a 10-12 milioni fino al 2025. Questo è stato oggetto di colloqui ieri nella sede di Viale della Liberazione con Michelangelo Minieri, agente del classe 2003. Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia Inter-News - Ultime notizie e ...