Eyeliner permanente | è una buona idea? Quanto dura e come si fa

Leggi su diredonna

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’è uno degli elementi di make-up più difficili da realizzare, ma allo stesso tempo è un dettaglio in grado di valorizzare e definire lo sguardo. Può risultare essere un vero e proprio punto di rottura tra coloro che non possono farne a meno e chi invece pensa che non sia adatto al proprio viso. La sua applicazione richiede pratica e familiarità con i vari prodotti disponibili sul mercato, ma soprattutto unaconoscenza della propria forma di occhio e del viso. Tuttavia, esiste una soluzione che sembra accontentare tutti, offrendo un risultato soddisfacente eturo: l’. Vi raccomandiamo... Dot, ...