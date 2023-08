Ex volto di Uomini e Donne arrestato | botte alla fidanzata | l’ufficio stampa di Maria De Filippi interviene

(Di venerdì 4 agosto 2023) Solo il nome di Marco Arduini dirà ben poco ai più. Exdi, l’uomo è stato per brevissimo tempo cavaliere del trono over, come tantiricerca dell’amore. Da ieri sera però, si trova in carcere con l’accusa di aver picchiato e minacciato di morte la compagna 19enne. Exdi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Solo il nome di Marco Arduini dirà ben poco ai più. Exdie Donne , l'uomo è stato per brevissimo tempo cavaliere del trono over, come tanti alla ricerca dell'amore. Da ieri sera però, si trova in carcere con l'accusa di aver picchiato e ...... avranno presto un bambino! Oggi, l'exdel programma è tornato sui social per raccontare ulteriori dettagli sulla scoperta della gravidanza.e Donne, Andrea Cerioli svela come lui e ...... che gli hanno riscontrato una ferita lacero contusa ale un trauma al gomito sinistro, e i ...ha raccontato ai militari di essere stato aggredito poco prima nella propria abitazione da due,...

Ex volto di Uomini e Donne arrestato: botte alla fidanzata, le precisazioni Blog Tivvù

Protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island sbarca a Uomini e Donne. Il trono sembra essere a un passo ...Gossip TV Secondo il giornalista Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani potrebbe tornare per l'ultima volta a Uomini e Donne! Vediamo insieme i dettagli! Manca sempre meno alla prossima… Leggi ...