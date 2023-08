Ex Milan | Tonali punge sui social | “Chi ha detto che non rido?” | FOTO

Ma l'ottima strategia del nuovonon può non concentrarsi anche sulla conferma dei migliori elementi. Se è vero che aver sacrificato Sandrosul mercato ha recato parecchia insofferenza ...La rete dell'exSandro, invece, è in grado di pagare fino a 5.50 volte la posta su Novibet. Il Newcastle, invece, dovrà far attenzione, secondo i bookie, a Cabral e Kokorin (entrambi a 3.Da una parte l'amarezza dei tifosi delche lo hanno visto partire, dall'altra la gioia dei nuovi fan che al Newcastle lo hanno accolto alla grandissima. Stiamo parlando di Sandro, centrocampista italiano, passato in Premier ...

Il Milan è pronto a far firmare in sede il nuovo centrocampista in arrivo dal Valencia Yunus Musah: da poco terminate le visite mediche di rito ...Secondo la fonte, il Milan è pronto a rinnovare il contratto del suo fuoriclasse. Noti già i dettagli del nuovo accordo. Furlani è scatenato ...