Europei di Beach Volley | Nicolai-Cottafava volano ai quarti di finale

(Di venerdì 4 agosto 2023) Aglidiin corso a Vienna l’Italia prosegue l’avventura sulla sabbia. Lo fanno Paoloe Samuele. Gli Azzurri hanno vinto 2-0 (21-18, 21-18) sui francesi Remi Bassereu e Arnaud Gauthier-Rat, staccando il pass per idi. E’ la terza partita per i due campioni e la terza vittoria ottenuta. E’ una coppia eccezionale testa di serie numero quattro del torneo, che si è confermata tra le squadre più in forma della rassegna continentale. Domani, sabato 5 agosto, giocheranno contro gli olandesi Matthew Immers e Steven Van De Velde (ore 9.15); in palio c’è l’accesso in semi. Come riporta la nota di feder.it ‘Termina, invece, la corsa dell’altra coppia tricolore in gara. In Austria ...