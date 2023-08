Europei beach volley Vienna 2023 | Gottardi Menegatti fuori ai quarti contro le spagnole Alvarez Moreno

(Di venerdì 4 agosto 2023) Con l’eliminazione di, l’Italia femminile saluta definitivamente glididi. Alla sconfitta in mattinata di Bianchin/Scampoli, è seguito il ko di Valentina e Marta, favorite alla vigilia ma battute in due set dalle. Sulla sabbia della Danube Insel di, in Austria, il duo iberico ha prevalso con il punteggio di 2-0 (21-18, 23-21), staccando il pass per le semifinali. Non mancano i rimpianti per le italiane, reduci dalla vittoria ai danni della Finlandia agli ottavi e determinate ad approdare tra le migliori quattro della rassegna continentale. Nonostante due set equilibrati, e anche una chance nel secondo (sul 21-20) di ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita deglidivolley di Vienna 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Ranghieri/Carambula - Immers/van de Velde deglidivolley di Vienna 2023. PROGRAMMA COMPLETOVIENNA 2023: DATE, ...Si è fermata agli ottavi di finale la corsa di Bianchin/Scampoli neglidi Vienna 2023 divolley . Margherita e Claudia, dopo aver superato il round of 24, sono state sconfitte sulla sabbia austriaca dal più quotato duo elvetico Esmée/Zoé , approdato dunque ...

Beach volley, Europei 2023. Menegatti/Gottardi volano ai quarti! Nicolai/Cottafava agli ottavi, stop per Ranghieri/Carambula OA Sport

La costa atlantica dell’Europa offre stupende destinazioni, tutte da scoprire, per questo sport. Anche grazie ad un progetto cofinanziato dall'Ue ...Successo per Cottafava/Nicolai nel derby italiano con Lupo/Rossi mentre Ranghieri/Carambula in quello con Benzi/Bonifazi, vincono anche Bianchin/Scampoli ...