Europa Molte armi | poca difesa

Leggi su panorama

(Di venerdì 4 agosto 2023) Con il conflitto ucraino, il Vecchio Continente è diventato il principale hub dimilitare al mondo. Ma la richiesta di munizioni è superiore alle capacità produttive dei vari Stati. Con il rischio per la Ue di restare «scoperta» in caso di guerra globale. Keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down». È la sintesi della dottrina che ha guidato ogni scelta dell’Alleanza atlantica sin dalle sue origini, dal Secondo dopoguerra in poi. Oggi, in ragione delle mutate condizioni internazionali, la celebre «formula», opera del primo segretario generale della Nato, Lord Hastings Lionel Ismay, ha subìto una revisione di non poco conto, sintetizzabile più o meno così: «Keep the Russians out, China away, and Nato together». Lo si è compreso una volta di più all’ultimo vertice dell’Alleanza atlantica in quel di Vilnius dove, in ordine al nuovo ordine di ...