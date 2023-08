Europa League 2023-2024 | chi sono le teste di serie per il sorteggio? Come stanno le squadre italiane

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) Siamo ufficialmente entrati nel mese di agosto per cui la stagione calcistica inizia a farsi sempre più vicini all’orizzonte. Se, però, i campionatiormai a brevissima distanza (laA,ben sappiamo, inizierà nel weekend del 19-20 agosto), siamo ancora distanti dal via ufficiale delle competizioni europee. Oltre a Championse Conference, è già tempo di pensare asi comporrà la prossima. La fase a gironi della edizionedella seconda competizione continentale per club vedrà al via solamente due, Atalanta e Roma. L’ormai ex Coppa UEFA, purtroppo, continua a sfuggire alle nostre formazioni, dato che l’ultimo ...