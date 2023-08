Estate sull’altopiano Laceno | l’Arma rafforza i controlli

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023): un paradiso di relax tra turisti e vacche podoliche, ma la sicurezza stradale è prioritaria. Le alte temperature di questa stagione estiva spingono moltissimi turisti verso luoghi più confortevoli e rilassanti. Tra questi, l’altopiano delsito nel comune di Bagnoli Irpino, è certamente un’eccellenza, dato il gradevole clima di quota e l’impareggiabile paesaggio montano. Un vero paradiso “dietro casa”, per il corpo e lo spirito. Il consistente afflusso però, deve inevitabilmente rapportarsi con la presenza di un abitante tipico della zona: la vacca podolica. Questi antichi e imponenti bovini, caratterizzati da un forte adattamento ad ambienti estremi ove è difficile reperire risorse alimentari, per la loro natura errante possono costituire un concreto pericolo per la ...