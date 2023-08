Estate | appello medico 118 | ' non viaggiate coi piedi sul cruscotto | rischi gravi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos Salute) - "In queste ore milioni di italiani si stanno mettendo in viaggio verso le mete turistiche. Ricordatevi che non si appoggiano isul: un forte impatto frontale, abbinato allo scoppio degli airbag, potrebbe causarvidanni agli arti inferiori". Questo il consiglio, in vista del nuovo esodo di inizio agosto verso le località di vacanza, di Manuel Ruggiero,del 118 di Napoli e presidente dell'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', in un post su Facebook. "Il nostroè 'cintura allacciata sempre e seduti composti, anche da semplici passeggeri'", rimarca il