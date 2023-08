Esodo per le vacanze | traffico da bollino nero il 5 agosto

(Di venerdì 4 agosto 2023) Al via il primoper ledi. Nel weekend si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali localita' balneari e di villeggiatura. In particolare,...

Al via il primole vacanze di agosto. Nel weekend si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali localita' balneari e di villeggiatura. In particolare,la mattina ...Bollino nero nella mattinata di domani su Trignina e Bifernina. Secondo fine settimana diestivo dall'interno alla costa di Molise e Abruzzo. Previsto traffico intenso sulle principali ...la ...Al via le grandi partenze nel secondo fine settimana diestivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (... a partire dal pomeriggio di oggi ele ...

Al via il primo esodo per le vacanze di agosto. Nel weekend si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le ...Il segretario di Viabilità Italia: il primo obiettivo è fare prevenzione, la distrazione è paragonabile alla guida in stato di ebbrezza. La multa e i punti decurtati dalla patente ...