Esodo estivo | sabato da bollino nero su strade e autostrade

La decisione di Anas in vista del primo weekend di agosto: sospesi finora 811 cantieri Primo weekend didi agosto. In previsione dell'aumento dei flussi di traffico dovuti agli spostamenti dei vacanzieri e del bollino nero previsto per la mattinata di sabato 5 agosto Anas (Società del Polo ..., traffico autostradale: ecco quali sono i week end critici Ultimo Aggiornamento 04/08/23 I morti negli incidenti stradali Ultimo Aggiornamento 04/08/23 Il consumo di droga in Italia Ultimo ...In vista dell', per sensibilizzare gli utenti ai corretti comportamenti da adottare durante la guida, Aspi con Polizia di Stato e per la prima volta con l'Alto Patronato del Presidente ...

Esodo estivo, fine settimana da bollino nero: ecco le strade più trafficate Il Sole 24 ORE

Sulla strada statale 3 “Flaminia” sarà riaperto oggi il tratto compreso tra gli svincoli di Cantiano e Pontedazzo, dove sono in corso lavori di risanamento strutturale dei viadotti. Il transito, che ...Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del ...