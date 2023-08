Esodo estivo | 5 agosto con bollino nero

Leggi su agi

(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Al via il grandeper le vacanze estive: da sabato 5, milioni di italiani insieme ai turisti, si riverseranno lungo le autostrade e strade d'Italia per raggiungere le località dove trascorrere le ferie. Il traffico sarà intenso e per questo motivo Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato hanno dato vita a una collaborazione attraverso iniziative per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. A partire da sabato 5dunque e durante altri due weekend del mese (12-26), nelle principali aree di servizio della rete autostradale, i poliziotti della Polizia Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Aspi e Anpas offriranno agli utenti in transito ...