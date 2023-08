(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Al via il grandeper le vacanze estive: da sabato 5, milioni di italiani insieme ai turisti, si riverseranno lungo le autostrade e strade d'Italia per raggiungere le località dove trascorrere le ferie. Il traffico sarà intenso e per questo motivo Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato hanno dato vita a una collaborazione attraverso iniziative per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. A partire da sabato 5dunque e durante altri due weekend del mese (12-26), nelle principali aree di servizio della rete autostradale, i poliziotti della Polizia Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Aspi e Anpas offriranno agli utenti in transito ...

Nei fine settimana dell'il tour inizierà il 5in due aree di servizio della direttrice Sud, A1 Secchia Ovest e A14 La Pioppa Ovest, e proseguirà sabato 12in A1 Badia Alpino e A1 ...Analoghe previsioni di traffico sono indicate per il successivo sabato 12. Così Autostrade per l'Italia in una nota. In particolare per l'intero week - end 4 - 6il traffico risulterà ...2023

Esodo: 5 agosto con bollino nero AGI - Agenzia Italia

AGI - Al via il grande esodo per le vacanze estive: da sabato 5 agosto, milioni di italiani insieme ai turisti, si riverseranno lungo le autostrade e strade d'Italia per raggiungere le località dove ...Al via il primo esodo per le vacanze di agosto. Nel weekend che si apre oggi si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura ...