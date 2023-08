Eshkol Nevo e il tormento di uno scrittore nel fiume delle proteste | «La divisione tra noi e loro è inaccettabile per la mia anima»

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lo, che ha un nuovo libro in arrivo, riflette su questi mesi di mobilitazione contro la politica del governo, e sul suo ruolo di intellettuale

La pensa così anche lo scrittore, di cui La Stampa (25.07) traduce un intervento nell'ambito di una manifestazione anti - esecutivo: "Per anni questo Paese è stato governato da un uomo ...Un autore affermato. Una giovane aspirante scrittrice. Una storia d'amore che divampa immediatamente e brucia in un istante. Lui è sposato, e sua moglie aspetta un bambino. Lei lo ama: ...La pensa così anche lo scrittore, di cui La Stampa (25.07) traduce un intervento nell'ambito di una manifestazione anti - esecutivo: "Per anni questo Paese è stato governato da un uomo ...

Eshkol Nevo e il tormento di uno scrittore nel fiume delle proteste: «La divisione tra noi e loro è... Corriere della Sera

Prima di tenere un discorso durante una manifestazione ho bisogno di riscaldarmi, come un pugile. Penso alle cose esasperanti che il governo ha fatto nel corso della settimana. Non ne mancano mai. È t ...