Emergenza maltempo | le soluzioni di BCC Milano a salvaguardia di famiglie | imprese e associazioni

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il Consiglio di Amministrazione di BCCha deliberato lo stanziamento di importanti risorse per fare fronte alle esigenze dicolpite dagli eventi meteorologici avversi della scorsa settimana. Con questa operazione straordinaria la Banca intende ribadire la propria concreta vicinanza alle comunità del territorio in un frangente di improvvisa e inaspettata difficoltà che ne condiziona gravemente l’economia locale e la vita civile. Nello specifico BCCpropone strumenti che intendono fornire risposte rapide e concrete alle esigenze scaturite dalle avversità climatiche: un plafond di 20 milioni di euro da erogare attraverso mutui chirografari sino a 60 mesi con un tasso di assoluto favore (IRS + 0,50%), senza spese di istruttoria né di incasso rata; un ...

Emergenza maltempo in Friuli Venezia Giulia, Protezione civile regionale in aiuto Ufficio Stampa

Alluvioni e altre emergenze, ma anche strade chiuse e interruzioni del gas: una telefonata per tutto, inviata dal comune ai cittadini interessati ...Settima tappa e 20° anno consecutivo negli impianti sportivi di Sarnonico, per il concorso nazionale di Miss Italia. Le ragazze in gara provenienti da tutta la regione, tra i 17 ed i 30 anni, presenta ...