Elisabetta Canalis scatenata in bikini | la temperatura si fa bollente

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 agosto 2023)sa come stuzzicare i suoi fan, con una nuova foto estiva pubblicata sui suoi canali social, in attesa di rivederla in tv. Prosegue l’estate di, che dopo aver trascorso del tempo in famiglia a Los Angeles, è tornata a trascorrere le vacanze nella sua Sardegna. E ovviamente non ha mancato di raccontare queste giornate di sole e relax attraverso i suoi canali social, con foto in costume che hanno ovviamente attirato molti like da parte dei follower abituali e non. Una in particolare ha fatto incetta di like sul suo profilo ufficiale su Instagram. Anche se da un po’ di tempo non è più un’assidua frequentatrice dello show business e della televisione italiani,resta una figura molto popolare e apprezzata nel nostro paese. Divenuta ...