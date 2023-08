Elezioni europee 2024 | come si sta muovendo il centrodestra?

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tutto quello che serve sapere in merito alle mosse dei partiti in questione Manca meno di un anno al grande appuntamento (per la precisione dieci mesi) che vedrà anche l’Italia protagonista. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, dal 6 al 9 giugno, sono in programma le. Ilè pronto. O quasi. Fatto sta che la premier e numero uno dei Conservatori europei della ‘Ecr party‘ (di cui appunto è presidente) sta cercando di trovare un accordo con i Popolari con un unico obiettivo: quello di spostare, verso destra, il bilancio del futuro governo europeo. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie dopo l’importante calo da parte degli alleati di Vox. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (Ansa Foto) Notizie.comAllo stesso tempo l’attuale presidente del Consiglio va avanti per la sua ...