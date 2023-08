Educatori professionali socio-sanitari | la Asl Napoli 1 pronta a 10 assunzioni

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023): Via allo scorrimento della graduatoria della Asl di Caserta Spazio agli: il manager dell’Asl1 Ciro Verdoliva punta sullo scorrimento delle graduatorie attive in regione per risparmiare tempo e denaro. Il manager ha chiesto all’Aziendaa di Caserta di reclutare 10 unità del profilo professionale attingendo alla graduatoria che l’Asl di Terra di Lavoro approvata il 12 settembre di un anno fa a margine di un concorso pubblico per titoli ed esami per 4 posti del profilo professionale in questione. “Questa azienda – scrive il manager della Asl1 Ciro Verdoliva al suo omologo di Caserta Amedeo ...