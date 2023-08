(Di venerdì 4 agosto 2023) di Antonio Salvati La guerra in Ucraina avviene in un tempo in cui ovunque domina un pensiero incadi concepire la complessità dei fenomeni, che frammenta ciò che nella realtà è strettamente ...

Per questo, malgrado la sua veneranda età, non smette di ammonirci - attraverso il suo ultimo apprezzabile volume Di guerra in guerra. Dal 1940 all'Ucraina invasa (Raffaello Cortina ...... nel suo più recente "Svegliamoci!', dà un suggerimento per chi è preoccupato per il futuro della società, del mondo e del pianeta Un grande filosofo e sociologo francese,ha scritto un ...... reclama l'imperitura reinterpretazione di una Bellezza al passo con le aggrovigliate problematiche della società, caratterizzata, per dirla con l'illuminante pensiero d'un, da una "...

Edgar Morin (e Andrea Riccardi): una chiamata urgente alla pace Globalist.it

Il richiamo di Morin e Riccardi contro la guerra e le sue devastazioni, affrontando la complessità delle conflittualità attuali ...Il grande intellettuale interviene sull’ultima ondata di scontri nel suo Paese: azioni dettate da un nichilismo diffuso che viene però da lontano. E che si ...