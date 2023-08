EA Sports FC 24 Pro eSports | Annunciato Il Programma Delle Competizioni

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 4 agosto 2023) Electronic Arts ha svelato ilFC PRO per leprofessionistiche che saranno dedicate al simulatore calcistico EAFC 24 atteso per il prossimo 29 settembre. Sveliamo i dettagli iniziali sulper EAFC 24, chiamato EAFC Pro, in vista di una presentazione completa che avverrà nelle prossime settimane. FC Pro è un nuovoche si concentrerà sulla competizione di elite 1v1, mettendo in evidenza i migliori giocatori del mondo nel loro percorso verso i Campionati del Mondo FC Pro. FC Pro prevede un calendario raffinato, semplificando la narrazione della stagione e un accesso diretto ai Campionati del Mondo EAFC Pro per i migliori ...