EA Sports FC 24 Matchday Experience Nel Nuovo Video Diario Del Simulatore Calcistico

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 4 agosto 2023) Electronic Arts ha da poco divulgato undi aggiornamento che mostra tutte le novità introdotte neldelEAFC 234 atteso per il prossimo 29 settembre. Nelche alleghiamo in calce alla notizia è possibile vedere tutte le sequenze animate pre e post partita sia negli spogliatoi che sul terreno di gioco. Le nuove animazioni dei giocatori, le nuove esultanze, le illuminazioni degli stadi e gli spalti gremiti sono solo alcune delle innumerevoli introduzioni presenti in EAFC 24. Ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile anche l’anteprima di EAFC 24. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, come al solito ...