E’ morto Mark Margolis | l’attore di Breaking Bad e Scarface

(Di venerdì 4 agosto 2023) Aveva 83 anni Addio alstatunitense, che ha recitato in una performance imponente nei panni del vendicativo trafficante di droga Hector Salamanca nella serie tv ‘Bad – Reazioni collaterali’ (2009-2011): il suo personaggio, che faceva parte dei vertici del ‘cartello messicano’ di narcotrafficanti, a seguito di un colpo apoplettico è rimasto muto e paralizzato e per comunicare utilizza un campanello installato sulla sua sedia a rotelle. E’oggi all’età di 83 anni al Mount Sinai Hospital di New York a seguito di una breve malattia, come ha annunciato suo figlio, Morgan, attore e Ceo di Knitting Factory Entertainment. Era noto anche per la serie ‘Better Call Saul’ (dove si è segnalato per l’interpretazione di Don Héctor ‘Tio’ Salamanca), lo ...

