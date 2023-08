È morto il padre di Giuseppe Conte Messaggi di condoglianze da tutto il mondo politico

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un grave lutto ha colpito il leader dei Cinquestelle. ÈNicola, ilNicola di, all’età di 93 anni. A darne notizia in aula è stato il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè. «Il collegaè stato colpito da un grave lutto, la perdita dl. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell’assemblea».ildi, ilo di Meloni Il cordoglio è stato unanime. Al leader del Movimento 5 Stelle sono giunte ledell’intero...

ildel leader M5S Giuseppe Conte. Ad annunciarlo in Aula alla Camera è Giorgio Mulè, presidente di turno: "Il collega Giuseppe Conte - ha spiegato - è stato colpito da un grave lutto, la ...Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha brevemente interrotto le votazioni degli odg alla delega fiscale, per avvertire i deputati della scomparsa deldell'ex - premier.Un grave lutto ha colpito stamattina il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte . IlNicola èall'età di 93 anni e a darne notizia è stato il vice presidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, che ha brevemente interrotto le votazioni degli odg alla delega fiscale per ...

È morto il padre di Giuseppe Conte L'HuffPost

Giuseppe Conte, morto il padre all'età di 93 anni: messaggi e parole di cordoglio dal mondo politico per il leader del M5S.Terribile lutto per Giuseppe Conte, leader del M5S. In queste ore è morto suo padre Nicola. L'annuncio alla Camera.