E' morto il padre di Giuseppe Conte | il cordoglio di tutto il Parlamento

Lutto per Giuseppe Conte. Stamattina il leader del Movimento 5 stelle ha perso il padre, morto all’età di 93 anni. Nicola Conte, originario di Volturara Appula, era stato per anni il segretario ...E' morto Nicola Conte, papà di Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle. Aveva 93 anni. Era stato intervistato nel maggio 2018 dopo la decisione di Giuseppe Conte di rimettere il mandato da premier al ...