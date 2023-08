È morto Idris | tifoso bianconero di Quelli che il calcio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Si è spento all'età di 72 anni, noto personaggio televisivo ricordato soprattutto per le apparizioni a "che il" nei panni deldella Juventus. Edrissa Sanneh, nome all'anagrafe del giornalista, era ricoverato da settimane all'ospedale di Brescia e in serata è scomparso. Originario del Gambia, viveva a Bedizzole in provincia di Brescia, città nella quale si era trasferito dopo gli studi a Perugia. Diventato famoso in Italia grazie a Fabio Fazio e alla sua nota fede bianconera.era ospite fisso ella trasmissione domenicale dedicata alla Serie A, e apparì anche nel film "Tifosi" di Neri Parenti dedicato proprio alle tifoserie italiane.