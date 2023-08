E' morto Idris Sanneh | super tifoso della Juventus a ' Quelli che il calcio'

Addio a, pseudonimo di Edrissa Sanneh, giornalista e volto televisivo, noto per essere stato un grande tifoso della Juventus. Era diventato famoso a 'Quelli che il calcio', trasmissione Rai degli anni ......pubblico era. Un volto, un modo di fare, una simpatia, una risata che rimane impressa e che tanti hanno potuto gustare alla trasmissione "Quelli che il calcio" . Il giornalista sportivo è..., quando con Bartoletti e Fazio nel 2017 si ricreò il trio di 'Quelli che il calcio' I funerali saranno celebrati lunedì 7 agosto alle 11 nella chiesa parrocchiale di Bedizzole, dove aveva ...

È morto il giornalista Idris Sanneh, era diventato famoso a «Quelli che il calcio» Corriere

È deceduto a 72 anni Idris Sanneh, ospite di Quelli che il Calcio e tifoso della Juventus: era ricoverato da alcune settimane in ospedale a Brescia ...È morto a Brescia dopo un lungo ricovero ospedaliero. Non sono ancora note le cause della sua morte. La famiglia in una nota scrive: “Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo ...